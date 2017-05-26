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Россия сделала ставку на Полада Бюльбюльоглу Эксклюзив

Автор: Отдел информации 

В Москве на торжественном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики - заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил собственному корреспонденту haqqin.az, что Россия поддерживает кандидатуру Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО.

По словам российского дипломата, Полад Бюльбюльоглу – одна из лучших кандидатур на эту должность.

Напомним, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу официально стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.

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