В Москве на торжественном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики - заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил собственному корреспонденту haqqin.az, что Россия поддерживает кандидатуру Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО.
По словам российского дипломата, Полад Бюльбюльоглу – одна из лучших кандидатур на эту должность.
Напомним, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу официально стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.