Подписаться на уведомления
 

В Манчестере разоблачили террористическую сеть

 

Британская полиция сумела разоблачить большую часть террористической сети, к которой принадлежал исполнитель взрыва на концерте в Манчестере Салман Абеди, заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Роули заявил, что следствие достигло огромного прогресса в расследовании теракта. Он добавил, что полиция, вероятно, проведет новые задержания по этому делу.

Глава антиттеррористического подразделения заявил, что британцы могут не опасаться новых терактов. "Вы можете выходить на улицу, как планировали, и наслаждаться жизнью", - заявил Роули.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В ходе расследования полиция уже задержала десять подозреваемых, двое из которых позже были освобождены. Восемь человек все еще находятся под стражей.

172 просмотров


Темы:

Старости
Шойгу проведет переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
Шойгу проведет переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана Армянские СМИ
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
27 Май 24° / 16°
28 Май 25° / 18°
29 Май 24° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп может ужесточить санкции против России
В Манчестере разоблачили террористическую сеть
Россия сделала ставку на Полада Бюльбюльоглу Эксклюзив
Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы – самые лучшие»
Лидеры «Большой семерки» подписали декларацию
Akkord Express – впервые в Азербайджане фото
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Министр обороны Азербайджана на переговорах в Москве
Мария Захарова: «Я восхищена Мехрибан Алиевой»
Беларусь собирается превзойти Азербайджан Евроигры-2019
США уничтожили трех главарей ИГИЛ
В Грузии праздник в тигровой шкуре Haqqin.az из Тбилиси
APA Holding и ASAN Radio подписали меморандум о взаимопонимании фото
От чудовищного МНБ к народному СГБ дети пришли к чекистам
В Сирии погиб американский солдат
Порошенко показал новую украинскую ракету видео
Захарова пришла в посольство Азербайджана фото
Баррель спасет только война наша аналитика
Центробанк сохранил курс маната
Азербайджанская компания пытается отсудить в Лондоне 25 миллионов долларов
В Ереване полицейский пытал задержанных
Трамп написал Ильхаму Алиеву
Армения становится все агрессивнее оценка экспертов
Эстония депортировала российских дипломатов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться