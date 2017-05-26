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Азербайджан осудил теракт в Египте

 

МИД Азербайджана осудил террористическую атаку в Египте.

"Мы осуждаем террористическую атаку в Египте и выражаем наши соболезнования семьям погибших и египетскому народу", - говорится в сообщении на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка сорока детей. По последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более двадцати человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство - дети.

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