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Мусульманин подал в суд из-за пиццы со свининой иск на $100 миллионов

 

В американском городе Дирборн, штат Мичиган, мусульманин подал в суд на крупную сеть ресторанов Little Caesars за торговлю пиццей со свининой под видом халяльной. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

Житель Дирборна Мохамед Баззи (Mohamad Bazzi) обвинил компанию в нарушении контракта, искажении информации по халатности, незаконном обогащении и мошенничестве. В качестве компенсации он требует у нее 100 миллионов долларов.

Согласно исковому заявлению, 20 марта Баззи и его жена ели халяльную пиццу из Little Caesars и заметили, что пепперони сделан из свинины. Они пожаловались в полицию, но 24 марта история повторилась.

Адвокат, представляющий Баззи в суде, назвал происшествие возмутительным. «Мои клиенты хотят, чтобы общественность знала об этом. Особенно во время Рамадана», — заявил он. Юрист рассчитывает, что к иску присоединятся другие пострадавшие.

Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок "халяльная", но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.

Представительница Little Caesars Джилл Проктор (Jill Proctor) заявила, что компания считает выдвинутые обвинения безосновательными.

Как правило, пепперони изготавливают из свинины или смеси свинины и говядины. Халяльный пепперони делают из говядины. 

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