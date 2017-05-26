Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует попытку кибератаки на Trump Organization, сообщает в пятницу телеканал ABC.

По его данным, ФБР созвало на срочное совещание сыновей президента США Дональда Трампа - Дональда-младшего и Эрика, которые получили в управление бизнес после того, как их отец вступил в должность президента США.

Оба брата встретились с агентами ФБР по кибербезопасности и представителями ЦРУ в штаб-квартире бюро в Нью-Йорке 8 мая. Встреча состоялась за день до отставки занимавшего тогда пост директора ФБР Джеймса Коми.

Однако Эрик Трамп не подтвердил, но и не опроверг телеканалу факт проведения встречи с агентами ФБР и сообщил, что Trump Organization не подвергалась кибератаке.

"Нас никто не атаковал. Это сумасшествие. Нас не взламывали, я могу вам сказать это", - отметил он.