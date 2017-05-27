Папа Римский потрясен резней в Египте

Папа Римский Франциск глубоко потрясен варварским нападением на автобус с христианами-коптами, совершенным в пятницу в египетской провинции Эль-Минья, в результате которого погибли и были ранены ни в чем не повинные люди, в том числе дети, передает РИА Новости.

В пятницу госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, в которой от имени папы Римского выразил "солидарность со всеми, кто пострадал от этого позорного насилия".

В этом документе нападение на коптов характеризуется как "акт бесчувственной ненависти". Особую горечь понтифика вызвала гибель детей. Папа Франциск заверил, что будет молиться за всех погибших, за их семьи и за раненых, а также будет продолжать просить Бога о мире и примирении в Египте.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находилось около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.