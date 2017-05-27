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Осторожно: в Баку опасные соки – можете получить ожог

Автор: Отдел экономики 

Роспотребнадзор принял решение отозвать все партии яблочно-персикового нектара «Фруктовый сад». Причиной этого стало установление факта получения химического ожога ротовой полости ребенком и взрослым при употреблении вышеуказанной продукции.

Как сообщают казахстанские СМИ, аналогичное решение изъять эту продукцию принял Комитет охраны общественного здоровья Казахстана. В запретный список попал такой же нектар «Фруктовый сад» в пэт-бутылочке объемом 0,3 литра производителя ООО «Лебединский» (г. Лебедянь, Липецкая область, Российская Федерация) с датой изготовления сока - 25 февраля 2017 года, срок годности которого истекает 25 августа 2017 года.

Соки этого российского предприятия также представлены в торговой сети Азербайджана. В связи с этим haqqin.az обратился в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ), где пообещали провести расследование по этому поводу.

«Для выяснения того, что был ли ввезен в страну опасный сок, необходимо его исследование несколькими государственными структурами. Пока же информации о получении ожогов при употреблении соков нам не поступало», - сообщили в РЦГЭ.

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