Ожидается встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

В этом году ожидается несколько встреч между главами России и Азербайджана. Об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам Г.Карасина, главы двух государств встречаются достаточно часто.

«Несколько встреч у них предстоит и в этом году. Ближайшая встреча ожидается на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт 8-9 июня в Астане. Оба президента заявили о своем участии в форуме, так что у них будет прекрасная возможность пообщаться. Знаю, что Владимир Владимирович и Ильхам Гейдарович очень ценят этот контакт. А когда два президента договариваются, все остальные государственные и даже общественные структуры подстраиваются под этот позитивный тон и воспринимают это как сигнал к дальнейшему развитию отношений», - отметил заместитель главы МИД России.