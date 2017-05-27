Общество сердечно-сосудистой хирургии (ОССХ) Азербайджана проводит V Международный конгресс «Бакинские дни сердца». Как сообщили haqqin.az в ОССХ, трехдневный форум посвящен 94-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия состоятся семинары для кардиохирургов и резидентов. Молодые специалисты смогут пройти практические курсы по темам «сосудистые анастомозы» и «лечение митральных клапанов».

Целью проведения конгресса является развитие сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, проведение обмена опытом с зарубежными специалистами, обсуждение последних достижений медицины в этой области и другие актуальные вопросы.

Всего в «Бакинских днях сердца» примут участие около 400 местных и иностранных кардиологов и кардиохирургов.

ОССХ с 2009 года каждые два года проводит международный конгресс «Бакинские дни сердца».