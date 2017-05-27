«Азербайджанский снайпер «уберет» видеонаблюдение в Карабахе»

Армянская сторона в большой спешке продолжает оборудовать линию соприкосновения системами видеонаблюдения, которые, по некоторым данным, были поставлены из США. Но при этом Министерство обороны Армении не отказывается и от применения с этой целью консервных банок, поскольку, по словам начальника управления по оборонной политике Минобороны РА Левона Айвазяна, «эта мера считается эффективной», сообщила армянская служба «Радио Свободы».

Установкой вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта многофункциональных систем наблюдения, которые «позволяют отслеживать и контролировать всю территорию и вглубь границы в ночном и дневном режиме», занимаются Гурген и Артем Хачатряны (сыновья бывшего председателя Комитета по госдоходам Армении, экс-министра финансов Гагика Хачатряна). Об этом сообщает армянское издание «Айсор».

Однако, как уже выяснилось, новое оборудование на линии соприкосновения не дает ожидаемого эффекта. Примером стало недавнее заявление армянских силовиков о том, что азербайджанские военные якобы обстреляли свои же позиции из минометов, хотя, как сообщало Минобороны Азербайджана, наши военные проводили учения и были использованы ручные гранаты.

Азербайджанский военный эксперт Ильхам Агаларов тогда отметил в беседе с haqqin.az, что хотя американцы помогли армянской стороне системой видеонаблюдения за линией соприкосновения, заменившей классические наблюдательные посты, но человеческий фактор и оценка все-таки незаменимы.

«Любой грамотный наблюдатель разобрался бы в том, что происходит, но армянская сторона насмешила всех, заявив о «самообстреле» азербайджанских позиций», — сказал Агаларов.

Отметим, что по словам начальника Управления по оборонной политике Министерства обороны Армении Левона Айвазяна, устройства видеонаблюдения в основном установлены на «карабахско-азербайджанской» линии соприкосновения. «Это в несколько раз увеличило наши возможности по контролю за линией соприкосновения, слежению за перемещениями противника», - заявил Айвазян.

Между тем полковник-лейтенант в отставке Мурсал Гурбанов заявил haqqin.az, что оснащение передовой линии техническими средствами не поможет армянской стороне. «В военно-полевых условиях многофункциональные системы наблюдения не обеспечивают тщательный обзор и видение передового края на линии соприкосновения. Да и вообще, это обычные камеры, которые к тому же требуют постоянного технического обслуживания и ремонта», - отметил Гурбанов.

По его словам, в армянской армии есть нехватка личного состава и именно поэтому они вынуждены ставить камеры. «Уверяю вас, любой наш снайпер или автоматчик спокойно может вывести из строя эти камеры», - подчеркнул Гурбанов.

Видимо, поэтому в армянской армии, устанавливая камеры, не отказываются и от консервных банок.