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Умер Збигнев Бжезинский

 

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймса Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщила дочь покойного Мика Бжезински, ее отец скончался в пятницу, 26 мая, в больнице Inova Fairfax Hospital в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в семье польских дипломатов, в 1950-е годы получил гражданство США, где сделал академическую карьеру.

Бжезинский занимался исследованиями в сфере социологии, политологии, философии. Особое внимание он уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии».

В 1977-1981 годах Бжезинский занимал должность советника по национальной безопасности в администрации Картера. Он активно выступал за оказание администрацией США всемерной поддержки афганским моджахедам, которые вели борьбу с просоветским режимом. Позже он выступал за расширение НАТО на восток.

Бжезинский активно содействовал становлению и работе Трехсторонней комиссии — форума политических и деловых лидеров Северной Америки, Европы и Японии.

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