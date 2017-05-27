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Чекисты и журналисты в марше за Республику фото, обновлено

Автор: Отдел информации 

25 лет назад Азербайджан был слабой и пораженной внутренними междоусобицами и экономическими проблемами страной. Сегодня же мы живем в процветающем Азербайджане и это, безусловно, заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжателя его политики президента Ильхама Алиева. Об этом в интервью журналистам заявил  начальник СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Мадат Гулиев отметил, что для оздоровления общественно-политической жизни страны необходимо развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни.

«Спорт является оплотом, который сплачивает людей. И сегодня мы выбрали  эту форму единения и консолидации нации вокруг президента и идей государственности», - сказал он.

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По случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, Служба государственной безопасности организует пробег в Баку.

В пробеге, помимо сотрудников СГБ во главе с начальником Службы, генерал-лейтенантом Мадатом Гулиевым, принимает участие большое количество общественных деятелей, артистов и журналистов. Среди участников пробега можно также заметить главу Погранслужбы, генерал-лейтенанта Эльчина Гулиева.

Приверженцы здорового образа жизни должны пробежать несколько километров. Мероприятие стартует в 9:00 с Площади государственного Флага.

В пробеге участвуют и сотрудники Haqqin.az.

 

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