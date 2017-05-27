Мадат Гулиев об иностранных шпионах в Азербайджане

Другие государства имеют в Азербайджане большие интересы и, естественно, здесь есть и шпионы. Об этом журналистам сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Информация о шпионской сети была передана нами в министерство обороны. Однако, эту операцию руководство министерства обороны осуществило по поручению уважаемого президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Глава СГБ сообщил, что другие государства имеют в Азербайджане большие интересы и, естественно, здесь есть и шпионы.

"Но мы обезвреживаем их", - сказал Мадат Гулиев.