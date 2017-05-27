ИГИЛ заключило соглашение с курдами

Группировка «Исламское государство» договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. Российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения захвата Пальмиры. Об этом РИА Новости сообщил источник в Минобороны России.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии, что они направятся в район Пальмиры», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что после получения этих сведений командование российской группировки войск в Сирии приняло меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении. В частности, российская авиация в четверг, 25 мая, уничтожила 32 пикапа и более 120 боевиков «Исламского государства», направлявшихся из Ракки в сторону Пальмиры.

Собеседник агентства подчеркнул, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов Ракки в сторону Пальмиры, были усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода боевиков круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты.