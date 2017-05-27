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Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»

 

Президент Украины Петр Порошенко в своей статье для издания Politico заявил, что набирает обороты «новое поколение гибридной войны», которую Россия, по его мнению, ведет против его страны и западного мира. «Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — написал он.

«Западный мир должен взять на себя обязательства по совместным действиям и сплотиться для защиты своих ценностей и соблюдения международного права», — отметил Порошенко.

По словам украинского президента, именно этой «гибридной войной» обусловлены введенные против российских интернет-ресурсов санкции. «Гибридные атаки Москвы наносят удары по нескольким направлениям, причем приоритет отдается киберпространству. Те, кто достаточно храбр, чтобы обрезать эти щупальца, оказываются под новой атакой», — отметил он.

Порошенко заявил, что когда Киев закрыл доступ к социальным сетям, управляемым Россией, «Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой».

«Россия задействовала свои информационные силы, хорошо известные в Париже, Берлине и по всему атлантическому миру, чтобы защитить свои соцсети, являющиеся ее агентами, — такие как "ВКонтакте" или "Однокласники"», — заявил Порошенко.

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