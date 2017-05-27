Армянскую мафию уличили в краже калифорнийских орехов

В Калифорнии пропадают грецкие орехи, миндаль и фисташки стоимостью в миллионы долларов. Фермеры в недоумении, полицейские озадачены, а воры набивают свои карманы. Детективы полагают, что за массовыми кражами стоит армянская мафия в Америке, пишет портал slavicsac.com.

«За кражу полагается незначительное наказание, несколько недель или месяцев тюрьмы. Воры не только знают это, но и усложняют их поимку использованием краденых удостоверений личности», – говорит детектив Марк Завала из полиции Лос-Анджелеса, ведущий специалист по расследованиям краж грузов.

Завала познакомил журналиста Outside Magazine с водителем грузовика, назовем его Андрей, которого он арестовал несколько лет назад. Андрей родился в Армении, в 1980-х сражался в составе советских войск в Афганистане, а в Лос-Анджелес переехал в 1995 году из Грузии. В Америке Андрей выполнял подряды для небольшой транспортной компании.

В 2011 году грузовик Андрея сломался. Ему потребовались деньги, и он обратился к знакомому, работающему в сфере грузоперевозок. У того имелся доступ к базе идентификационных номеров министерства транспорта. «Он дал Андрею поддельное водительское удостоверение и новый грузовик и отправил забрать груз пива «Будвайзер». После успешной доставки пива он послал Андрея на кражу прицепа с косметикой.

Следователи называют подобные схемы «фиктивными заборами груза». Основная их идея – убедить жертв, что они имеют дело с настоящими дальнобойщиками. Иногда для этого создается фиктивная компания, а иногда подделываются документы реально существующей фирмы. Завала поймал Андрея в момент разгрузки украденного прицепа с косметикой, а затем выявил его причастность к краже миндаля у компании Going Nuts в Мадере (штат Калифорния) в 2011 году.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что многие кражи орехов были организованы криминальной группой Armenian Power, действующей в Лос-Анджелесе и связанной с русской организованной преступностью. Один из троих человек, связанных с Lopez Canyon, ранее был осужден за кражу, нападение, побои, незаконное проникновение и домашнее насилие с причинением травм, а другой в 2014 году признал свою вину в крупной краже. Хотя им не было предъявлено никаких обвинений по делу с кражей орехов, они по-прежнему находятся под следствием ФБР.

Когда в 2015 году количество краж товаров резко увеличилось, полиция Центральной Долины стала собирать информацию о группе Armenian Power, которая возникла в Глендейле и Северном Голливуде в восьмидесятых и девяностых годах. Мартин Эстрада, бывший помощник федерального прокурора, который участвовал в процессах против более 100 членов Armenian Power по обвинениям в вымогательстве, похищении людей и обороту оружия в 2010 году, рассказал, что эта группа очень похожа на мексиканские картели.

Задолго до проявления интереса к орехам Armenian Power получала миллионы долларов мошенничеством с кредитными картами и медицинскими счетами. В 2010 году десятки связанных с группой людей были осуждены за мошенничество с программой Medicare на сумму более $160 млн.