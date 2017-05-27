Есть замечательный голливудский фильм - «Нападение на Уолл-стрит». Главный герой – добропорядочный трудяга, из-за кризиса оставшийся без сбережений и вдобавок ко всему потерявший работу. А тут еще тяжело заболевает его жена, которая кончает жизнь самоубийством не в силах видеть, как супруг влезает в непомерные долги из-за ее лечения...

В конце фильма махнувший на все рукой главный герой врывается в здание одного из банков на Уолл-стрит и расстреливает всех подряд… Вот она, скрытая, неразглашенная мечта подавляющего большинства т.н. простых людей. И не только одной Америки… Мечта, в которой они даже себе не признаются, но она незримо присутствует на подсознательном уровне. Эта мечта – расстрелять, повесить, четвертовать, распылить всех банкиров и финансистов.

Мечта настолько сокровенная, что даже в голливудском фильме главный герой, перестрелявший за 5 минут пару десятков практически незнакомых ему сотрудников банка, выглядит не злодеем и изгоем, а скорее жертвой бесчеловечной системы.

Там, где плавают акулы

Если так пойдет и дальше у нас на постсоветском пространстве, то можно не сомневаться - мы станем свидетелями и такого смертоубийства. Судите сами, если такой настрой существует в США и Европе, в странах, где банковская система насчитывает сотни лет, а процентные ставки по нашим меркам кажутся сугубо символическими, то можно себе представить, насколько сильны антибанковские настроения в постсоветских странах.

В странах Южного Кавказа финансовый сектор является постоянным объектом обсуждений и разного рода обвинений, тем более что ситуация этому способствует – девальвация национальных валют, которая у большинства граждан прочно ассоциируется с банковскими спекуляциями. В Азербайджане банкротство финансовых институтов, а в Грузии выросшие в несколько раз доходы банков, полученные от конвертации валют.

Добавьте к этому в значительной мере люмпенизированное сознание населения, тотальную финансовую безграмотность, неумение большинства граждан считать свои расходы, отсутствие навыков борьбы со своими разрушительными желаниями. А многотысячные кредиты на покупки машин и смартфонов – нет, что ни говори, а герой «Нападения на Уолл-стрит» был бы аплодисментами встречен и в наших странах. И дело не только в опасном сходстве. Хорошо известно - антибанковские настроения очень опасны для экономики любой страны, так как они свидетельствует о росте левацких взглядов. Я далек от мысли утверждать, что банкиры – сплошные ангелы, только и ждут, когда у них вырастут крылья.

Хуже того, большинство банкиров – порядочные сволочи и циники, такая уж у них профессия. Что с этим поделаешь: им то и дело приходится прогонять должников из домов, продавать их собственность, оставлять целые семьи без куска хлеба. Короче, если вы сердобольный гуманист, то идите работать в Армию спасения, в финансовом секторе вам делать нечего – там плавают акулы. Впрочем, оставим на время банкиров, чтобы взглянуть чем живут финансисты. Существует мнение, что финансисты зарабатывают деньги из воздуха, за счет простого перекладывания денег из карманов «простых людей» в свои собственные.

Короче, это сплошь и рядом ловкачи, которые ничего не продают, ничего не производят, и богатеют за чужой счет. Это последнее - «за чужой счет» - безусловно верно, но то же можно сказать и в отношении любых других видов деятельности. Что, производители хлеба или колбасы – не за счет «простого человека»? Или торговцы зубным щетками или ботинками – они что, раздают свой товар бесплатно?

Почему вдруг все нормально воспринимают, что колбаса как продукт имеет свою цену, и при этом никак не могут представить, что деньги, будучи таким же продуктом, имеют свою цену?

Ваше слово, товарищ маузер!

Антибанковские настроения в последнее время, говоря финансовым языком, - в тренде во всем мире. Акции типа «Оккупай Уолл-стрит» находят понимание у гигантских масс народонаселения даже в развитых странах, а уж про бедных и отсталых даже говорить не приходится.

Неприязнь к финансистам – это продукт заметного роста левизны не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Начинается это еще со студенческой скамьи, когда старшекурсникам хочется всеобщей справедливости...

Потом они вырастают, а юношеский максимализм проходит, и вроде бы марксистские наклонности должны пройти вместе с ним. Однако при виде банкиров и финансистов получающих гигантские бонусы и зарплаты вроде как ни за что (за какие-то там деривативы) это ощущение несправедливости к ним снова возвращается.

На самом деле левацкий популизм очень опасен, поскольку приводит к власти дилетантов и неумех, которые отлично пользуются общественным недовольством. А ведь еще недавно мы все восхищались сладкой жизнью там, у них! Увы, капитализм – помимо красочных витрин, это еще народы, сидящие в кредитных долгах, население, выплачивающее проценты по займам от зарплаты до зарплаты. Что может быть хуже? Разве что несчастный мужик, решивший свести счеты с жизнью у дверей одного из бакинских банков…

Так уж сложилось, что в экономической системе поиски справедливости и гармонии в конечном итоге всегда приводят к еще большей и вопиющей несправедливости. Вот тогда-то начинается новое действо - под лозунгами всеобщего братства и гармонии творятся самые ужасные беззакония, а песенка о защите прав рабочих всегда сопровождает самое разнузданное угнетение рабочего класса.

Примеров того, куда приводит взращенный на антибанковских настроениях социал-популизм огромное множество. Во всех странах, где финансовый сектор обременен разного рода запретами и ограничениями якобы в пользу «простых людей», - в конечном итоге страдают те же «простые люди», а не банкиры или финансисты.

На дно пойдут все

Все без исключения страны, поставившие во главу угла «всеобщую справедливость» и антикапиталистические настроения - в конце концов идут по пути Кубы и Венесуэлы, где под лозунги о всеобщем гуманизме всю экономику подмяли под себя государственные управленцы, в лучшем случае – дилетанты и неумехи, в худшем - откровенные воры и мошенники, а чаще всего – и те и другие вместе.

У нас может быть огромное количество претензий к финансистам, и возможно, многие из них будут вполне оправданными. Иногда кажется, что стрелок из «Нападения на Уолл-стрит» действительно рыцарь и освободитель. Только эмоции рано или поздно проходят, и в конечном итоге мы все стоим перед выбором – либо несправедливая, но единственное жизнеспособная система, либо - Венесуэла.

И да, государство обязано всеми силами, даже на последние деньги спасать банки, если они оказываются в сложном положении.

Выглядит это ужасно – «Государство спасает банкиров, которые жируют за наш счет... Богачи богатеют, бедные – беднеют».

Все это, возможно, и так, но экономика не знает ничего про эмоции и ужасный внешний вид. Банкротство банковской системы – гарантированно утащит на дно всю экономику, и в первую очередь пострадают те, кто больше всех говорит про «банки нас грабят».

И пусть никто не думает, что все остановится на банках или биржах. Что проиграют только малочисленные трейдеры и куда более многочисленные вкладчики в банки. На дно пойдут все.

Кризис 2008 года начался с финансов. С банкротства фондов ипотечного страхования. Как говорится, где Кура и где мой дом.

Но увы, это не Кура, а глобальная экономика. Рухнувшие банки потащили за собой целые континенты. Пострадали не только держатели акций и деривативов – остановились заводы, на бок легли целые отрасли экономики, такие, например, как автомобилестроение.

В итоге финансовый кризис ударил по всем. Банки прекратили выдавать кредиты, потребители перестали покупать товары, производители вынуждены были прекратить работу, заводы перешли на ограниченный режим, начались увольнения. Принцип домино - каждая падающая костяшка тянет за собой другую. А все начиналось с ипотечных кредитов и биржевого обвала...

В этой ситуации государствам пришлось буквально дарить банкам не миллиарды, а триллионы долларов. Несправедливо? Разумеется, кто бы спорил. Но где в мире вы видели справедливость, и с чего решили, что если ее нет нигде, то она непременно должна быть именно в финансовой сфере? И где вы обнаружили иной способ спасенья от банковского краха? Покажите!

Так что хорошенько припомните 2008 год, прежде чем пожелайте всем банкам рухнуть, и имейте в виду, если они рухнут – радость будет недолгой, так как они непременно утащат за собой всех вас.

И вспомните про 2008 год, прежде чем скажете, что стрелок из голливудского фильма - «настоящий молодец»...