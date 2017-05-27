Ильхам Алиев: «Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с кончиной Збигнева Бжезинского выразил соболезнования его вдове Эмили Бенеш, сообщает АзерТАдж.

«Известие о смерти вашего супруга – выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Збигнева Бжезинского нас крайне опечалила. Збигнев Бжезинский на протяжении долгих лет завоевал в мире большой авторитет своей продолжительной и плодотворной деятельностью, богатым опытом и высоким профессионализмом. Своими стратегическими исследованиями, всесторонними политическими анализами он внес весомый вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности, урегулирование конфликтов и ликвидацию очагов напряженности, предупреждение глобальных угроз.

Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана. В Азербайджане ему всегда благоволили. После завоевания нашей страной независимости он сыграл исключительную роль в развитии отношений между АР и США, в укреплении дружественных связей между двумя государствами. Наша семья всегда высоко ценит искренние дружеские отношения, которые связывали моего отца, президента Гейдара Алиева с Збигневым Бжезинским. Мы вспоминаем его самыми добрыми словами. В эту трудную минуту разделяем Ваше горе, вместе с Мехрибан ханум выражаем Вам и членам Вашей семьи глубокие соболезнования», - говорится в письме.