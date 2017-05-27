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Чемпион мира по го проиграл компьютеру

 

Чемпион мира по игре в го китаец Кэ Цзе проиграл три матча из трех компьютерной программе AlphaGo. Об этом сообщает ТАСС.

Последняя встреча состоялась в субботу, 27 мая. Каждой стороне было отведено по три часа на принятие решений. В случае победы Цзе мог бы получить 1,5 миллиона долларов.

«Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре. В прошлом у программы были некоторые слабости, но сейчас я чувствую, что ее понимание игры го и принимаемые ею решения находятся за гранью наших возможностей», — заявил игрок.

AlphaGo — программа, созданная компанией Google DeepMind. В 2016 году бывший чемпион мира по го Ли Се Доль также пытался обыграть искусственный интеллект, однако проиграл в четырех матчах из пяти.

Го — логическая настольная игра. Она появилась около трех тысяч лет назад. В ней принимают участие два игрока, один получает камни белого цвета, второй — черного. Цель соперников — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Сейчас го распространена в Китае, Японии и Южной Корее.

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