Эрдоган выдвинул условие немецким депутатам

Главы МИД Турции и Германии рассмотрят вопрос о допуске немецких депутатов на авиабазу "Инджирлик", но среди депутатов не должно быть тех, кого Анкара обвиняет в поддержке терроризма, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Депутаты, которые открыто поддерживают террористов и практически действуют вместе с ними, не будут приветствоваться. Наши министры иностранных дел обсудят этот вопрос друг с другом, и мы примем решение",- заявил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь в Турцию с саммита НАТО в Брюсселе. Его цитирует газета Hurriyet.

Он добавил, что Турция даст разрешение на визит немецких законодателей, если их список будет приемлемым для нее.

Ранее Анкара обвиняла нескольких депутатов Бундестага в связях с террористической Рабочей партией Курдистана.