Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день Рамадана, погибли 18 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД

"Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка", — приводит агентство слова представителя МВД Наджиба Даниша.

Священный для мусульман месяц Рамадан начался в субботу. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.