Подписаться на уведомления
 

В Баку будет солнечно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью в некоторых местах полуострова возможен дождь, северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 21-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах прогнозируются грозовые дожди, местами сильные. Утром в некоторых местах туман, западный ветер усилится.

Ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

214 просмотров


Темы:

Старости
Мария Захарова: «Я восхищена Мехрибан Алиевой»
Мария Захарова: «Я восхищена Мехрибан Алиевой»
Наша погода
Сегодня 27° / 16°
28 Май 24° / 17°
29 Май 25° / 16°
30 Май 26° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Вертолет совершил экстренную посадку на острове Чилов
Заместителя Али Керимли перевели в СИЗО
В Чили строят крупнейший в мире телескоп
В Баку будет солнечно
Чистильщики окон сорвались с седьмого этажа отеля Трагедия в Баку
Мощный взрыв в Афганистане 18 погибших
Эрдоган выдвинул условие немецким депутатам
Иракская армия выбивает ИГИЛ из Мосула
Чемпион мира по го проиграл компьютеру
В ночном клубе Баку избили гражданина Ирака
Ильхам Алиев: «Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана»
Кто убьет банкира? Размышления публициста
В Турции междугородний автобус упал в ущелье
Армянскую мафию уличили в краже калифорнийских орехов
В Чили вновь госпитализировали вдову Пиночета
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»
В Азербайджане мужчина зарубил топором родственника
ИГИЛ заключило соглашение с курдами
Мадат Гулиев об иностранных шпионах в Азербайджане
Россия начала боевые учения на Каспии
Айгюн Кязимова: «Я хочу стать солисткой СГБ»
Чекисты и журналисты на марше за Республику фото, обновлено
Умер Збигнев Бжезинский
В Баку похитили целый банк. А виновных не ищут! экспертный анализ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться