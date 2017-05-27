В Чили строят крупнейший в мире телескоп

В чилийской пустыне Атакама началось строительство «Европейского экстремально большого телескопа» (European Extremely Large Telescope, EELT).

Аппарат для исследования экзопланет будет сооружен к 2024 году и обещает стать крупнейшим в мире.

Старт строительству был дан в пятницу президентом Чили Мишель Бачелет.

«Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества», — заявила она.

По данным финансирующей проект Европейской южной обсерватории (ESO), строительство обойдется в миллиард евро.