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Вертолет совершил экстренную посадку на острове Чилов

 

В субботу, 27 мая, вертолет "Ми-8" авиакомпании Silkway Helicopters Services совершил вынужденную посадку на острове Чилов в Каспийском море.

На борту вертолёта находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, во время благополучной посадки никто из людей не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон.

Причиной аварийной посадки вертолета, следовавшего на месторождение "Нефтяные Камни", послужил отказ одного из двигателей.

Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом Silkway Helicopters.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия.

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