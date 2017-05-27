Депутат Али Масимли: «Реформы помогут вернуть Межбанку прежние позиции»

Встреча в Лондоне с зарубежными кредиторами внесла ясность в ситуацию с реструктуризацией внешних обязательств этого банка. Об этом в интервью агентству АПА заявил член парламентского комитета по экономической политике депутат Али Масимли.

По словам депутата, одной из причин нагнетания обстановки вокруг Межбанка было то, что общественность мало информирована о планах по реструктуризации долгов.

«По этой причине ряд СМИ, в частности зарубежных, допускали преувеличения при освещении ситуации вокруг банка. Представление плана устранило и неопределённость, создавшуюся у иностранных кредиторов банка. Кредиторы получили возможность оценить ситуацию и поняли, что решение по реструктуризации не создает препятствий возвращению их средств, потому что эти обязательства взяло на себя азербайджанское государство. Государство выплатит все долги. По моим ожиданиям, большая часть кредиторов проголосует за план по реструктуризации долгов», - сказал А.Масимли.

Касаясь вопроса снижения кредитного рейтинга банка, депутат отметил, что этот процесс носит естественный и временный характер. По словам Али Масимли, не случайно, что после лондонской встречи рейтинговое агентство Standart&Poor’s сохранило кредитный рейтинг Азербайджана без изменений.

Депутат отметил, что все события вокруг банка могут повлиять на то, что он в определенной степени будет ограничен в привлечении иностранных кредитов на выгодных условиях, но эта ситуация поправима.

Что касается путей выхода из сложившегося положения, то нужно отметить, что государство, понимая важность оздоровления этого банка, оказывает ему большую помощь.

Во-вторых, необходимо не допустить возникновения дополнительного ажиотажа вокруг банка и нейтрализовать другие факторы, которые могут оказать негативный эффект имиджу и кредитному рейтингу страны.

По словам депутата, прозрачное управление и реформы могут снова вернуть Международный банк Азербайджана на прежние позиции.