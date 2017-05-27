Путин позвонил Роухани из-за Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава российского государства поздравил президента Ирана с переизбранием и пожелал успехов.

«При обсуждении ситуации в Сирии подчеркнута важность наращивания совместных усилий по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта в этой стране, в частности в рамках "Астанинского процесса" и путем реализации Меморандума о создании зон деэскалации», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то особое внимание стороны уделили реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома.

20 мая стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Он получил 23,5 миллиона голосов, в то время как его соперник Эбрахим Раиси — 15,8 миллиона голосов.