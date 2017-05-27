Жириновский назвал Бжезинского главным врагом России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что покойный американский политолог Збигнев Бжезинский был главным врагом России. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, в мире не было более негативно настроенного по отношению к Москве человека, чем Бжезинский. «Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сделать плохо России. Везде он ищет способ, как наказать Россию, как уничтожить Россию, как расчленить Россию», — полагает глава ЛДПР.

Жириновский считает, что на такую позицию бывшего советника президента США Джеймса Картера могло повлиять его польское происхождение. По словам депутата Госдумы, «возможно, родственники Бжезинского когда-то пострадали в условиях Российской Империи».

Жириновский заявил, что Бжезинский нанес самый большой ущерб российско-американским отношениям. При этом сейчас в США все политики занимают гораздо более мягкую позицию в этом плане, считает он.