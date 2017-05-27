В Украине накрыли банду, перевозившую через границу азербайджанцев и армян

Правоохранительными органами Харьковской области разоблачена схема незаконной переправки людей через государственную границу. Участников группировки ночью при попытке переправить трех нелегалов через границу задержала межведомственная группа в составе работников Следственного управления, Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области, а также СБУ, пограничной службы под процессуальным руководством областной прокуратуры, пишут украинские СМИ.

Установлено, что канал переправки организовали четверо граждан в возрасте от 26 до 57 лет. В основном их "клиентами" были граждане Азербайджана и Армении.

Преступный план злоумышленники разработали в феврале 2016 года. Мужчины были хорошо знакомы с порядком пересечения государственной границы, а также порядком и правилами пребывания иностранцев на территории Украины.

Продолжаются следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.