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«Большая семерка» ужесточает санкции против России

 

Страны «Большой семерки» готовы ужесточить санкции в отношении России, если Москва не выполнит положения минских соглашений. Об этом стало известно итальянскому агентству ANSA, которое, как сообщает ТАСС, ссылается на информированные источники в кулуарах саммита G7, проходящего в Таормине на Сицилии.

В частности агентство сообщает, что готовность G7 усилить давление на Россию в случае невыполнения ею обязательств в соответствии с минскими соглашениями будет прописана в итоговом документе саммита отдельным пунктом. Подчеркивается, что США согласны с необходимостью санкций.

В то же время, например, по данным Reuters, лидеры стран «Большой семерки» не согласовали формулировки по поводу антироссийских санкций. Однако, как сообщает РИА Новости, вопрос согласования текста итогового документа не будет проблемой.

«Они [лидеры стран G7] еще не обсуждали тему России и Украины. Это важно. Так что мы посмотрим, к чему они придут. Наше понимание заключается в том, что это не сложная проблема для лидеров. После встречи шерп открытым остается только вопрос о том, повторять ли заявление стран "семерки" о том, что они готовы увеличить ставки, то есть принять новые санкции, если ситуация ухудшится», — цитирует агентство высокопоставленный источник в делегации ЕС.

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