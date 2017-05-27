Последней новостью, потрясшей Москву, а вместе с нею и всю Россию, а затем и меня грешного, явилась готовившаяся исподволь переброска в Первопрестольную святых мощей Николая Чудотворца.

Зрители с содроганием сердца узнают, что данная хирургически-транспортная операция с подключением государственных служб и само собой падающей ниц паствы готовилась с приличествующей случаю тщательностью. Без вскрытия последнего пристанища святого всего православного мира, почти тысячу лет покоящегося в замурованной гробнице в итальянском городе Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн осуществить путешествие мощей было бы невозможно.

То, что на церковном языке называется мощами, как пояснил телезрителям священник из Бари, является частью левого ребра Чудотворца. Помещенное в небольшой ковчег из благородных металлов оно будет представлено вниманию верующих в Храме Христа Спасителя, затем отправится в Санкт-Петербург, после чего вернется в свою обитель в Италии.

Ни в коем случае не желая хоть как-то задеть чувства верующих, восхищаясь их верой в святость Чудотворца, нельзя однако не удивиться тому воистину чудесному совпадению, которым ознаменовалось это небывалое в подлинном смысле этого слова событие. В канун прибытия мощей в Первопрестольную там с новой силой развернулась политическая перепалка (которая в принципе никогда не стихала) вокруг будущего мавзолея В.И.Ленина.

При этом, заметьте, у меня нет намерения ставить знак равенства между этими двумя святыми – православным и коммунистическим. Я лишь приглашаю задуматься над тем прискорбным фактом, что одни и те же люди, сделавшие все, чтобы россияне смогли на московской земле поклониться праху почитаемого ими издревле чудотворца, грека по происхождению с каким-то неистовством добиваются выноса мумизированного вождя из Мавзолея, не зная при этом как быть с самим сооружением. Хотя речь идет, что бы там не говорили, о личности и архитектурном сооружении эпохального значения и особого исторического смысла.

И не только

Ибо есть и контекст этого уникального действа. Он связан с неистребимой советской привычкой воевать с прошлым. При этом полностью игнорируется тот очевидный факт, что этакое вольное обращение с памятниками истории ведет к опустошению памяти общества. Я не говорю о народной памяти, это иная категория. Ибо памятники сносились не только по келейному соглашению в высоких кабинетах. Вспомните сколько раз уже при жизни нынешних поколений этот самый народ с ненавистью фанатиков бросался крушить памятники собственным соотечественникам, вина которых заключалась лишь в том, что они были героями другого времени.

Является ли данная традиция исключительно советской или досталась нам от предков – отдельная тема. Этим, увы грешили не только в Москве, а практически во всех уголках Красной империи, которую ныне стали называть Евразией. По мне – так оно и есть - не Европа и не Азия, а так, Евразия. Состоит этот континент из вполне независимых государственных образований, и общее у них, помимо прочего то, что все они давно и , боюсь, неизлечимо поражены странной болезнью скульптурно-архитектурного увековечивания.

И мавзолей с телом Ильича красноречивое тому подтверждение. Сам основатель советского государства ни в одном документе, ни в частной беседе не оставил даже намека на то, чтобы быть захороненным столь странным образом. Считается, что идея эта принадлежала И.Сталину. Если это так, то приходится признать, что, говоря словами, ушедшей, вроде бы, эпохи «Дело Сталина живет и побеждает!» Не смогли ничего поделать с Мавзолеем ни лично ненавидевший вождя Хрущев, ни одинаково далекий как от сталинизма, так и ленинизма Брежнев, ни безумно влюбленный в себя и в свою идиотскую перестройку Горбачев, ни далекий от политической истории страны Ельцин.

Задачу однако задал Иосиф Виссарионович! Не только выпестованной им КПСС, но и ее противникам. Не желает, видимо, войти в историю в качестве разрушителя ленинского мавзолея и Путин В.В. Проблема однако не теряет актуальности. Как выясняется, в целом ряде регионов памятники вождю мирового пролетариата как стояли так и стоят. И теперь уже трудно объяснить этот феномен заговором коммунистов. Скорее, таким образом люди выражают свой укор нынешней власти за похороненные вместе с социализмом блага, когда лечили и учили бесплатно, а работы не имел только ленивый. Но вот пару дней назад некая жительница Барнаула выступила с давно ожидаемой определенными кругами инициативой переименовать упомянутый город в Путинград. «А что – Ленинград можно было, а Путинград нельзя?»,- невинно возмущается барнаульская дамочка, тверда пообещав трансформировать эту свою идею во всенародную.

Возмечтавшие о бессмертии

Что же это такое – неуемное желание ставить памятники при жизни, то каждому добравшемуся когда-то до власти, или сочинившему оду в честь партии: национальная мания, традиция или особая форма культа? Не ломайте голову, все равно не разберетесь. И ведь вот что интересно: великому человеку можно посвятить симфонию, поэму, можно написать исторический роман, наконец, запечатлеть на полотне. Все это увековечивание. И никто не оспаривает ни одной из форм такого вхождения в историю – раз и навсегда. Но почему все же люди и не только из политического ряда льнут к изваянию в бронзе, на худой конец в камне? Я знавал одного и довольно известного стихотворца, который являлся ко мне на прием исключительно с одним и тем же вопросом: можно ли как то сделать так, чтобы ему после смерти поставили памятник?

Помнится, с покойным ныне нашим великим певцом Рашидом Бейбутовым мы приглашены были в иранском посольстве на просмотр фильма, рассказывающего как в Тегеране с почестями встречают эфиопского императора Хайле Селасие I.

«Мало их осталось, императоров. Да и те…»,- прокомментировал Рашид Меджидович. Через некоторое время мы оказались в том же консульстве, в том же зале и нам продемонстрировали свежие кадры о том, как толпы народные валят наземь с пьедестала эфиопского императора. «Давненько не видели такого…»,- прокомментировал Р. Бейбутов.

Если б ему довелось прожить годом дольше отведенного ему срока Рашиду Меджидовичу довелось бы увидеть и не такое… Память о нем также решили сохранить с помощью скульптурного изображения рядом с созданным им Театром песни. Каждый раз проходя мимо каменного во весь рост Бейбутова я невольно думаю, а не лучше ли было бы если б здесь в центре Баку звучал периодически голос любимого народом певца, который ныне и на экране редкий гость? После того как центр Баку украсил памятник Низами, на мой взгляд лучшая скульптура в городе, бесчисленное множество азербайджанских поэтов возмечтали о том же.

Если б в свое время не прервали эту набирающую силу традицию, центр столицы давно бы превратился в Аллею почетного захоронения. Тем не менее, остается открытым вопрос: по каким критериям один деятель удостаивается чести быть во весь рост поднятым на пьедестал, в отношении другого ограничиваются установкой бюста, а остальным вообще дарят на прощанье дощечки у подъезда? Может, это и справедливо. Так же, как и справедливым можно считать самого различного типа мавзолейные надгробия на городском кладбище. Еще недавно сельские аналоги последних пристанищ для населения смотрелись как смиренная обитель. Увы, время исказило и их патриархальные черты, и тут появились пышные надгробия. И ничего с этим не поделаешь. И при этом всем известно: могила правоверного должна сравняться с землей.

Увы, действительность успешно противится предписаниям священного писания. Невольно подумалось, а что если какому-нибудь богатею придет в голову построить для своего дорогого родича мавзолей. Точь, в точь как у Ильича. Скажете, мол, такое сейчас уже невозможно. Точно – невозможно. Сейчас…