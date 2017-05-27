Просителей убежища в Финляндии используют как бесплатную рабсилу. Власти страны подозревают, что речь идет о масштабном явлении эксплуатации беженцев, передает Yle.

По данным СМИ, в одном из ресторанов Лахти все работники были беженцами, которые работали месяцами, не получая зарплаты за свой труд. Других работников в этом ресторане не было.

«То, что деятельность ресторана полностью основывается на бесплатной рабочей силе, — шокирует», — заявил инспектор из регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии Кати-Пиа Йену. По его словам, речь идет о беспрецедентном случае.

О подобных случаях известно и в других городах Южной Финляндии, добавил Йену. «Подобные случаи обнаружены в нескольких ресторанах, а также в одной парикмахерской и, по крайней мере, в одном магазине. Надо помнить, что это лишь те случаи, о которых мы знаем», — рассказал он и добавил, что трудовую практику для беженцев необходимо оформить на постоянной основе, чтобы исключить возможность эксплуатации просителей убежища.