Серьезные опасения, что первый зарубежный тур Дональда Трампа может обернуться новыми неприятностями в исполнении малопредсказуемого президента, не оправдались. Обошлось без скандальных высказываний и двусмысленных ситуаций. Правда, дома это мало кому интересно. Там озабочены другим.

Поездка американского президента заметно распадается на две части: его ближневосточные встречи, легкая перебивка визитом в Ватикан, а затем коллективные мероприятия с европейскими коллегами. И если первую часть можно назвать едва не триумфальной, где Трамп договаривался о щедрых контрактах и раздавал не менее щедрые обещания, от которых, правда, зябко поеживался Иран, то во второй части стало ясно, что у этого главы Белого дома есть проблемы с нахождением общего языка с европейскими партнерами.

Казалось, теракт в Манчестере должен был сплотить западных союзников, и они таки заявили о новых совместных усилиях по борьбе с терроризмом, но по ходу возникли проблемы с несогласованной утечкой информации в прессу от американской разведки, что разозлило британское руководство. Развеялись надежды на подписание соглашения об изменении климата: не то чтобы Трамп был решительно против, просто новая администрация еще не выработала какой-то внятной позиции по этому вопросу.

Не готов толком Вашингтон вести разговор и о дальнейшем развитии торговли с ЕС. Дональду Трампу понятней отдельные направления, чем пакетные соглашения. Так, он пообещал усиление взаимодействия с покидающей ЕС Британией и покритиковал Германию за то, что та, наводнив Америку своими автомобилями, сама не катается на американских.

Как-то все это выглядит не очень серьезно, хотя, безусловно, не выходит за рамки приличий. В общем, члены НАТО и Большой семерки чего-то примерно такого и ожидали.

Зато дома у президента США продолжает полыхать скандал, связанный с расследованием возможной причастности русских к предвыборной президентской гонке, а также попытками Трампа воспрепятствовать расследованию этого дела. Среди регулярно появляющихся все новых скандальных обстоятельств выделяется всплывший факт, что нынешний генпрокурор Джефф Сешнс скрыл факт общения с представителями российских властей при рассмотрении его кандидатуры в Конгрессе. Кроме того, расследователи вплотную взялись за зятя президента, работающего в ранге советника президента Джареда Кушнера.

А уволенный Трампом директор ФБР Джеймс Коми будет давать показания на открытых слушаниях в Конгрессе.

Конца и края всей этой волны разоблачений и расследований не видно, и это не могло не сказаться на отношении к президенту. Телевизионный канал, стоящий на последовательных республиканских позициях, FoxNews провел опрос, показавший падение поддержки Трампа.

По их данным, за месяц она упала на 5% и составляет 40%. В то же время на те же 5% выросло неприятие действий президента и составило 53%. Причем очень значительно - на 9%, рухнула поддержка среди белых избирателей без высшего образования, основного ядра поддержки Дональда Трампа.

Тут еще раз следует сделать акцент на том, что это данные опроса, проведенного телеканалом, всю президентскую кампанию неизменно поддерживавшего республиканского кандидата. Чуть раньше данные о падении рейтинга Трампа в целом и среди его избирателей в частности давали независимые или связанные с демократами социологические центры. Значит, можно говорить об устойчивой тенденции, которую точно не перебить зарубежными визитами.

Кстати, то же исследование FoxNews показало, что подавляющее большинство в 60% уверено, что президент уволил директора ФСБ, чтобы защитить себя. Это главная тема нынче в США, и он останется таковой надолго. Без козырей у Трампа.