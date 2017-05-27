Иракские военные запретили женщинам носить никаб

Иракская полиция запретила женщинам в районах Мосула, освобожденных от группировки ИГ, носить никаб — почти полностью закрывающий лицо платок, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Восточная половина Мосула и большая часть западной находятся под контролем правительственных сил, которые при поддержке коалиции во главе с США ведут операцию с октября 2016 года.

"Запрещается носить никаб на рынках и в округах в связи с тем, что ячейки ИГ получили указания атаковать мирных жителей, одевшись в никаб и женскую одежду", — передал источник заявление главы местной полиции Ватика аль-Хамдани.

Отмечается, что шеф полиции также ввел комендантский час с 18.00 для водителей мотоциклов и призвал жителей сотрудничать с правоохранительными органами. Продавцам сим-карт для мобильных телефонов полиция рекомендовала спрашивать у всех покупателей их персональные данные.

Ранее в субботу командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла заявил о начале штурма последних подконтрольных террористам районов в западном Мосуле.