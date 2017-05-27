Подписаться на уведомления
 

Иракские военные запретили женщинам носить никаб

 

Иракская полиция запретила женщинам в районах Мосула, освобожденных от группировки ИГ, носить никаб — почти полностью закрывающий лицо платок, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Восточная половина Мосула и большая часть западной находятся под контролем правительственных сил, которые при поддержке коалиции во главе с США ведут операцию с октября 2016 года.

"Запрещается носить никаб на рынках и в округах в связи с тем, что ячейки ИГ получили указания атаковать мирных жителей, одевшись в никаб и женскую одежду", — передал источник заявление главы местной полиции Ватика аль-Хамдани.

Отмечается, что шеф полиции также ввел комендантский час с 18.00 для водителей мотоциклов и призвал жителей сотрудничать с правоохранительными органами. Продавцам сим-карт для мобильных телефонов полиция рекомендовала спрашивать у всех покупателей их персональные данные.

Ранее в субботу командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла заявил о начале штурма последних подконтрольных террористам районов в западном Мосуле.

977 просмотров


Темы:

Старости
Айгюн Кязимова: «Я хочу стать солисткой СГБ»
Айгюн Кязимова: «Я хочу стать солисткой СГБ»
Наша погода
Сегодня 28° / 15°
28 Май 24° / 17°
29 Май 25° / 15°
30 Май 26° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп пообещал победить терроризм
Британия подняла истребили на перехват российских самолетов
В Азербайджане резко сократилось производство сигарет
Поселок Говсан во власти бродячих собак фото
Иракские военные запретили женщинам носить никаб
Доконали Трампа наш комментарий
В Шамахе нашли античный некрополь фото
Просителей убежища в Финляндии используют как бесплатную рабсилу
В районе Эвереста разбился самолет
На митинг в Москве вышли тысячи человек
Стамбульский мост окрасится в цвета азербайджанского флага
Жизнь лучше, чем памятник после смерти размышления публициста
В Великобритании снизили уровень террористической угрозы
«Большая семерка» ужесточает санкции против России
Путин и Эрдоган обсудили отмену санкций
В Украине накрыли банду, перевозившую через границу азербайджанцев и армян
Жириновский назвал Бжезинского главным врагом России
Путин позвонил Роухани из-за Сирии
Депутат Али Масимли: «Реформы помогут вернуть Межбанку прежние позиции»
Вертолет совершил экстренную посадку на острове Чилов
Заместителя Али Керимли перевели в СИЗО
В Чили строят крупнейший в мире телескоп
В Баку будет солнечно
Чистильщики окон сорвались с седьмого этажа отеля Трагедия в Баку
Мощный взрыв в Афганистане 18 погибших
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться