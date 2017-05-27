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Поселок Говсан во власти бродячих собак фото

Автор: Жаля Агазаде 

Жители поселка Говсан жалуются на стаи бездомных собак, заполонившие их поселок. Особенно от нашествия бродячих собак страдают жители улиц, расположенных вблизи кладбища.

«Мы не можем спать по ночам из-за лая собак, которые собираются у кладбища. Собаки перестали бояться людей и уже вплотную приближаются к домам», - жалуется в беседе с корреспондентом haqqin.az жительница Говсана Насиба Гусейнова.

Другой житель поселка Гулу Гулиев утверждает, что в последнее время участились и случаи нападения собак на людей.

«Никакой борьбы с нашествием бездомных собак не проводится. Мы не сторонники того, чтобы их отстреливали. Но нужно предпринимать какие-то меры», - сказал Гулиев.

Еще одной причиной увеличения числа собак местные жители называют придорожные кафе и рестораны, где их кормят объедками.

На звонок корреспондента haqqin.az в Управлении по борьбе с бездомными животными касательно роста числа бродячих собак ответили одной фразой: «Пусть жители обратятся в письменном виде».

Стоит отметить, что именно это управление занимается отловом и другими профилактическими мерами по борьбе с бездомными собаками. В Баку существует несколько приютов, где содержатся бродячие собаки.

Если учесть, что только за 10 месяцев прошлого года жертвами нападения бездомных собак в Азербайджане стали 15 тысяч человек, эта проблема перестает казаться малозначительной.

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