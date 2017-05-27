Жители поселка Говсан жалуются на стаи бездомных собак, заполонившие их поселок. Особенно от нашествия бродячих собак страдают жители улиц, расположенных вблизи кладбища.

«Мы не можем спать по ночам из-за лая собак, которые собираются у кладбища. Собаки перестали бояться людей и уже вплотную приближаются к домам», - жалуется в беседе с корреспондентом haqqin.az жительница Говсана Насиба Гусейнова.

Другой житель поселка Гулу Гулиев утверждает, что в последнее время участились и случаи нападения собак на людей.

«Никакой борьбы с нашествием бездомных собак не проводится. Мы не сторонники того, чтобы их отстреливали. Но нужно предпринимать какие-то меры», - сказал Гулиев.

Еще одной причиной увеличения числа собак местные жители называют придорожные кафе и рестораны, где их кормят объедками.

На звонок корреспондента haqqin.az в Управлении по борьбе с бездомными животными касательно роста числа бродячих собак ответили одной фразой: «Пусть жители обратятся в письменном виде».

Стоит отметить, что именно это управление занимается отловом и другими профилактическими мерами по борьбе с бездомными собаками. В Баку существует несколько приютов, где содержатся бродячие собаки.

Если учесть, что только за 10 месяцев прошлого года жертвами нападения бездомных собак в Азербайджане стали 15 тысяч человек, эта проблема перестает казаться малозначительной.