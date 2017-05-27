В Хачмазе повесилась 36-летняя женщина

В Хачмазском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, жительница села Гобугырагы 39-летняя Малахат Гадирова повесилась.
Причины самоубийства неизвестны.
В Хачмазском районе произошло самоубийство. Как сообщает АПА, жительница села Гобугырагы 39-летняя Малахат Гадирова повесилась.
Причины самоубийства неизвестны.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.