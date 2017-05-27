Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» впервые в истории нашей страны будет «сеяным» при жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее наши чемпионы ни разу не имели такого преимущества и получали в 3-м раунде достаточно сильных соперников. Предстоящим летом впервые рейтинг «Карабаха» (18,050 балла) позволит ему надеяться на встречу с относительно слабым оппонентом.

Напомним, что «Карабах» стартует в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда, где его соперниками будут «несеяные» чемпионы Ирландии, Македонии, Люксембурга, Албании, Боснии, Фарерских островов, Черногории, Финляндии, Латвии, Грузии и других стран. Окончательный список пока не определен.

При этом «Карабах» избежит на этой стадии матчей с шотландским «Селтиком», австрийским «Зальцбургом», датским «Копенгагеном», болгарским «Людогорецом» и рядом других сильных команд.

Между первой и ответной играми 2-го раунда состоится жеребьевка 3-го раунда. И здесь «Карабах» впервые тоже будет «сеяным», что поможет ему вновь не оказаться в соперниках у вышеназванных коллективов, к которым присоединится и греческий «Олимпиакос».

Азербайджанские клубы ни разу не проходили в Лиге чемпионов дальше 3-го квалификационного раунда. «Карабах» три последних сезона был «несеяным» в 3-м раунде и неизменно вылетал, отправляясь в раунд плей-офф Лиги Европы, который успешно преодолевал и попадал в группу.

Сейчас «Карабаху» будет значительно легче наконец-то пройти эту стадию и попасть в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Это последний барьер для попадания в групповой этап главного еврокубка. А команды, проигравшие в раунде плей-офф, напрямую попадают в групповой турнир Лиги Европы.