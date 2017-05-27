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Умерла старейшая в России актриса

 

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась в Ростове-на-Дону на 104-м году жизни, сообщает "Российская газета" со ссылкой на местное отделение Союза театральных деятелей.

Уточняется, что актриса умерла 25 мая. Прощание с Шурховецкой пройдет 29 мая в ее квартире.

Варвара Ивановна Шурховецкая родилась в Пятигорске в 1913 году. В 1930-х годах началась ее актерская деятельность. Во время Великой Отечественной войны она выступала со спектаклями и концертами перед солдатами Красной армии на фронте и в тылу, была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны".

Актриса вышла на пенсию в 1968 году. Она снялась в фильме "Дай лапу, Друг!", играла в спектаклях "Надежда Дурова", "Полководец Суворов", "Порт-Артур" и других.

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