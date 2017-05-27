Спикер парламента Чечни о причастности к пыткам геев

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем инстаграме прокомментировал информацию правозащитников о своей причастности к издевательствам над геями и пыткам в республике.

По его словам, «продажные ревнители «прав человека» пытаются приписать ему рукоприкладство над теми, «кого у нас не было никогда».

«Я хочу, чтобы эти «правдорубы» знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако тем, кто решил выставить меня изувером, я скажу — мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешевую клевету», — подчеркнул Даудов.

Спикер парламента республики добавил, что готов к любому следственному разбирательству с правозащитными организациями как гражданин России.

«Но как чеченец, я просто презираю вас!!!» — написал он.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о притеснении геев и пытках над ними в Чечне. По данным организации, они проводились «по приказу и под руководством официальных должностных лиц в Чечне», а ключевую роль, возможно, играл Магомед Даудов.