Макрон призвал к диалогу с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров «разговаривать с Россией» по ряду международных тем.

«У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс», которое ссылается на французское телевидение.

«Необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии», — добавил президент Франции.

29 мая российский президент Владимир Путин приедет в Париж, чтобы впервые встретиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит российского лидера приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.