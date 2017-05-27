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Макрон призвал к диалогу с Россией

 

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров «разговаривать с Россией» по ряду международных тем.

«У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс», которое ссылается на французское телевидение.

«Необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии», — добавил президент Франции.

29 мая российский президент Владимир Путин приедет в Париж, чтобы впервые встретиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит российского лидера приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.

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