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Роналду "откупился" от тюрьмы за 6 миллионов евро

 

Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выплатил шесть миллионов евро налоговой задолженности, передает РИА Новости со ссылкой на газету Marca.

По сведениям издания, испанская налоговая служба обвиняет футболиста в сокрытии налогов на 15 миллионов евро. В надежде избежать уголовного дела Роналду решил добровольно выплатить часть суммы.

Как пишет Telegraph, следователи примут решение о возбуждении дела в отношении португальца до конца июня.

Если дело все же будет открыто и суд признает Роналду виновным в сокрытии налогов, ему может грозить тюремное заключение на срок не менее 15 месяцев.

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