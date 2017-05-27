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Противников саммита G7 разогнали слезоточивым газом

 

Итальянская полиция применила спецсредства для разгона противников саммита «Большой семерки» в сицилийском городе Таормина. Как сообщает Reuters, активисты левых движений вступили в стычки со стражами порядка, и силовики были вынуждены использовать дубинки и слезоточивый газ.

После того как полторы тысячи демонстрантов, требовавших от лидеров «семерки» уделять больше внимания интересам простых людей, мирно прошли по улицам курортного пригорода Джардини-Наксос, группа примерно из ста человек отделилась от толпы и попыталась прорвать кордоны. У многих протестующих была замечена советская символика.

Отмечается, что лидеры стран G7 покинули территорию для встреч еще до инцидента.

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