Международный тендер, объявленный для обеспечения украинской армии средствами спецсвязи, вызвал большие споры в Киеве. При этом ключевое место в этих спорах занимает опыт азербайджанской армии во время апрельской войны в Карабахе.

Согласно условиям тендера, в общей сложности должно быть закуплено средств связи на 32 миллиарда гривен. Выбор предстоит сделать между двумя поставщиками: израильской Elbit Systems и турецкой Aselsan. При этом турки предлагают скидку в 25%.

Казалось бы, выбор очевиден и тендер должна выиграть турецкая компания. Однако против данного решения неожиданно выступил депутат Верховной Рады Юрий Деревянко, который заявил о том, что турецкие средства связи не имеет смысла использовать на Донбассе. По словам депутата, средства связи Aselsan проигрывают российской технике в радиолокационной борьбе. При этом депутат привел в пример апрельские бои в Нагорном Карабахе, где, по мнению депутата, оснащенная российской техникой армянская армия имела преимущество над азербайджанской армией в радиоэлектронной борьбе.

Юрий Деревянко не смог объяснить, откуда у него информация о том, что якобы турецкая Aselsan уступила российским средствам связи во время апрельской войны. В то же время его коллега, депутат от «Блока Порошенко» Иван Винник раскрыл настоящие причины нелюбви Деревянко к турецкой компании.

По словам Винника, Юрий Деревянко вместе с представителем израильской компании Elbit Вадимом Авербухом лоббируют интересы израильской стороны. Более того, Деревянко и Авербух смогли пробраться на секретную территорию, где проводятся испытания средств связи. Они фактически заблокировали деятельность комиссии, которая должна вынести итоговое экспертное заключение.

«Израильтяне предлагают свои системы на 25% дороже, чем турки. Помимо этого, продукция Aselsan доказала свою эффективность во время военного конфликта в Нагорном Карабахе и азербайджанская армия успешно противостояла армянской в радиоэлектронной борьбе», - сказал Иван Винник.

Депутат добавил, что Деревянко и Авербух угрожали членам экспертной комиссии, чтобы они сделали свой выбор в пользу израильской системы.

Стоит отметить, что азербайджанская армия оснащена не только средствами турецкой Aselsan, как это утверждают украинские депутаты. На вооружении азербайджанской армии также имеются российские и израильские средства связи. Кроме того, во время апрельской войны, по сообщениям армянских СМИ, армянские офицеры общались между собой по обычной мобильной связи.

Уже после апрельских боев, Россия поставила в Армению ряд вооружений, включая системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна».