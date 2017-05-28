На территории провинции Маниса в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщает телеканал CNN Turk, землетрясение не привело к жертвам среди населения и не нанесло ущерб.

По данным Reuters, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в районе Саруханлы. Агентство сообщает, что толчки были ощутимы и в соседних городах.

По данным израильского СМИ «9 Канал», 5,1 балла — ощутимое землетрясение, при котором высвобождается большой объем сейсмической энергии. Землетрясения магнитудой более 2 баллов заметны для тех, кто находится вблизи от очага, а нижняя граница магнитуды землетрясений, причиняющих серьезные разрушения на больших территориях — 7 баллов.