Вандалы осквернили могилу Шарля де Голля

Вандалы осквернили могилу основателя и первого президента Пятой республики, генерала Шарля де Голля в коммуне Коломбе-ле-дез-Эглиз на северо-востоке Франции. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте мэрии коммуны.

Портал Franceinfo сообщает, что двое неизвестных вошли на территорию кладбища, где захоронен де Голль, и повалили надгробный крест. При этом других повреждений, включая надписи, на могиле не обнаружено.

Особо подчеркивается, что пострадал именно надгробный крест, а не памятник Шарлю де Голлю в Коломбэ в виде лотарингского креста высотой 43 метра.

Другие могилы также повреждены не были. Расследование было поручено жандармерии.

Шарль де Голль — одна из самых значимых фигур французской истории 20-го века. В годы Второй мировой войны он стал символом французского Сопротивления. Он основал и стал первым президентом Пятой республики (1959—1969). Получив широкие полномочия, он установил особую внешнюю политику, отвергнув концепцию американского и советского мирового господства и придав французам независимый голос на мировой арене.