США направили к берегам КНДР третий авианосец

США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания "Голос Америки".

По ее данным, "авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan". Речь идет о западной части Тихого океана.

"В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе", — говорится в сообщении.

Ранее ВМС США сообщили, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup будет размещена в Тихом океане впервые с 2013 года. Она будет дислоцирована в регионе с 1 июня.