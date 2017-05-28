Зюганов остался во главе российских коммунистов

Геннадий Зюганов переизбран председателем КПРФ. Об этом агентству РИА Новости заявил секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов.

В субботу, 27 мая, в Москве прошел 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии. По словам Обухова, Иван Мельников вновь избран первым заместителем председателя, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин — заместителями.

В ходе съезда Зюганов не исключил своего участия в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах в 2018 году. По его словам, избирательная гонка будет проходить «в условиях роста общественного недовольства».

1 марта «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что Зюганов может отказаться от президентской кампании. Отмечалось, что он хочет в будущем покинуть пост председателя КПРФ.