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Зюганов остался во главе российских коммунистов

 

Геннадий Зюганов переизбран председателем КПРФ. Об этом агентству РИА Новости заявил секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов.

В субботу, 27 мая, в Москве прошел 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии. По словам Обухова, Иван Мельников вновь избран первым заместителем председателя, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин — заместителями.

В ходе съезда Зюганов не исключил своего участия в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах в 2018 году. По его словам, избирательная гонка будет проходить «в условиях роста общественного недовольства».

1 марта «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что Зюганов может отказаться от президентской кампании. Отмечалось, что он хочет в будущем покинуть пост председателя КПРФ.

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