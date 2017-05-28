ВВС Турции утром 28 мая нанесли удары по объектам террористов ПКК в районе Авашин Басьян на севере Ирака, сообщает в воскресенье Генштаб Турции.

Разрушено семь объектов РПК, ликвидированы 13 террористов, готовивших атаку на территорию Турции.

* * *10:07

ВВС Турции в рамках антитеррористической операции уничтожили 10 террористов ПКК в восточной провинции Ван, сообщает Anadolu.

В администрации губернатора провинции сообщили, что местоположение террористов было определено благодаря беспилотным летательным аппаратам, после чего по данному району был нанесен авиаудар.

В операции были задействованы самолеты F-16, которые нанесли удар в 22:15 по местному времени.