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Реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью

 

Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа, передает телерадиовещательная компания ВВС.

Компания Burger King, которая в конце июня планирует начать работу в стране, предложила бельгийцам выбрать между королем Филиппом и "королем бургеров" — символом ресторанной сети. При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система дважды уточняет, уверен ли клиент в своем выборе. "Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри", — говорится в объявлении.

"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим на это разрешения", — цитирует ВВС заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.

Вместе с тем отмечается, что компания Burger King пока не получала никаких уведомлений от королевской семьи.

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