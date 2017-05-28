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В центре Баку жильцов угрозами выселяют из старинного дома фото

Автор: Гюльнар Алиева 

В Насиминском районе отключены свет, газ и вода дома №26 по улице Кейкаб Сафаралиевой, в котором проживает восемь семей. Коммуникации отключило ОАО «Азеравтойол», которое проводит работы по сносу старых построек. Об этом haqqin.az сообщили жильцы этого дома.

Жильцы говорят, что все работы по сносу незаконны и им никто не показывал распоряжения на снос их дома. Многие жильцы этого дома, согласившись принять компенсацию в размере 1500 манатов за квадратный метр, уже переехали. Остались же здесь те, кто недоволен маленькой компенсацией и не хочет покидать дом.

Жители этого дома говорят, что он был построен в 1889 году и входил в комплекс Бакинского вокзала. Несмотря на то, что дом объявлен аварийным, современная строительная техника с трудом может справиться с его сносом.

Житель этого дома Тамерлан Саттаров говорит, что ему предложили компенсацию в размере 55 тысяч манатов.

«Семь лет назад я купил здесь квартиру за 50 тысяч долларов, а сейчас мне предлагают всего 55 тысяч манатов. На эти деньги я и полкомнаты купить не смогу. Нам говорят, не нравится компенсация – оставайтесь и живите здесь. А как жить, если дом они превратили в аварийный и отключили газ, свет и воду?!», - возмущается Т.Саттаров. 

«Я – коренная бакинка. Родилась в центре Баку. Наш дом сносят незаконно. У них нет никаких документов. Стучатся в двери, ничего не объясняя, измеряют квартиры и уходят. Да и измеряют неправильно. Здесь за каждый квадратный метр должны предлагать 2500 – 3500 манатов, а нам предлагают всего 1500 манатов. О сносе нашего дома не знают ни исполнительная власть, ни прокуратура. Хотят нас выселить? Хорошо, но пусть покажут документы, дадут нам время. Вчера трактор на меня чуть не наехал…», - говорит жительница дома Фирангиз Мамедова.

Жильцы дома говорят, что на предлагаемую им компенсацию они не могут купить квартиру даже в Хырдалане.

Увидев, что мы проводим съемку, рабочие приостановили снос и разошлись. Мы нашли представителя ОАО «Азеравтойол» Яшара Тагиева. Но он вместо того, чтобы ответить на наши вопросы, лишь заявил, что распоряжение на снос этого дома есть. Да и сделал он это лишь после долгого изучения удостоверения журналиста.

«Это дом мешает строительству дороги и будет снесен. Все равно этот дом в аварийном состоянии. Да, мы предлагаем компенсацию в размере 1500 манатов за квадратный метр. Но где дают большую компенсацию?

Распоряжение на снос этого дома у меня есть, но вам я его не покажу, так как вы для меня не та организация, перед которой я обязан отчитываться. Все. Кроме этого, вы от меня больше ничего не услышите», - сказал представитель «Азеравтойол».

 

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