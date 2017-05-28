Десятилетний посетитель нового аквапарка в Калифорнии вылетел за пределы горки и проскользил несколько метров спиной по бетону, пишет The Daily Mail.

Мальчик вместе с родителями пришел в только что открывшийся аквапарк "Волна" в субботу 27 мая. Ребенок решил прокатиться на трехуровневом аттракционе Emerald Plunge.

Он не получил серьезных травм, однако сильно испугался. По словам окружающих людей, его "трясло". Первую помощь мальчику оказали сотрудники аквапарка, а затем родители увезли сына в больницу.

Emerald Plunge и соседний аттракцион Dublin Screamer в настоящее время закрыты.

В прошлом году в аквапарке Канзас-сити погиб десятилетний сын конгрессмена. Ребенок спускался по водяной горке высотой 51 метр, получил травму шеи и скончался. Семья мальчика добилась в суде компенсации в размере почти 20 миллионов долларов.